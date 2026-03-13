Лукашенко сообщил о переговорах с США по множеству вопросов

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Минск ведет переговоры с Вашингтоном по множеству вопросов, включая снятие санкций, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".

"Мы ведем с ними переговоры. Достойно. Выведя за скобки Россию и Китай. Это не обсуждается", - сказал он.

"Обсуждаем наши двусторонние отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. Хотя у нас таких статей (в Уголовном кодексе Белоруссии - ИФ) нет. И экономические вопросы, и санкции - все в комплексе. Там вопросов десять. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча", - отметил он.

Лукашенко также заявил, что Минск занимает взвешенную позицию по отношению к конфликту вокруг Ирана.

"Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже столько себе проблем создали. Мы занимаем аккуратную взвешенную позицию", - заявил он, отметив "добрые отношения" Белоруссии с Ираном.

Он считает, что США и Израиль не добились своих целей в Иране.

"Иран - это огромная страна, горные массивы. Они много прорыли тоннелей и спрятали. Ни одно оружие не достанет. Это должны были израильтяне просчитать и выложить Трампу: "Вот такая ситуация, что будем делать?" Приехали, ружье в руки, вперед... Что получилось? А ничего. Я знаю, что они хотели. Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Ничего не получилось", - заявил Лукашенко.