Конгресс ждет запрос Белого дома на дополнительное финансирование войны с Ираном

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Администрации президента США Дональда Трампа, вероятно, придется обратиться в Конгресс для получения дополнительных средств на военную операцию против Ирана, однако согласование будет непростым, пишет The Hill.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что считает отправку такого запроса из Белого дома "чем-то неизбежным". По его словам, обсуждение с Белым домом сроков подачи запроса его параметров продолжаются.

The Hill отмечает, что в Палате представителей у республиканцев ненамного больше мест, чем у демократов. Поэтому для утверждения дополнительных расходов на операции против Ирана Джонсону, среди прочего, предстоит уговорить ту часть конгрессменов-республиканцев, которые обычно выступают за жесткую бюджетную экономию. В случае, если в голосовании участвуют все конгрессмены, и все демократы проголосуют "против", Джонсон может позволить себе лишь одного несогласного республиканца.

Член Палаты представителей от штата Юта Майк Кеннеди предположил, что запрос на дополнительные расходы будет "очень дорогостоящим". По его мнению, армии США потребуется немало средств, чтобы довести до конца операцию против Ирана, подготовиться к различным сценариям дальнейшего развития событий. Кроме того, Кеннеди напомнил, что ВС США после завершения боевых действий также нужно будет пополнить запасы оружия и боеприпасов.

Он предупредил, что для многих республиканцев в Конгрессе продолжительный конфликт с Ираном неприемлем. "Длительный полномасштабный конфликт будет проблемой для многих их нас в Республиканской партии", - сказал Кеннеди.

Конгрессмен-республиканец от Юты Блейк Мур предупредил, что ему потребуются от Белого дома "конкретные детали" по запросу о дополнительном финансировании. Также он надеется получить пояснения о стратегии США в этом вооруженном конфликте.

Демократы в Палате представителей не настроены помогать Белому дому в этом вопросе. Одна из причин - недовольство тем, что Трамп начал операцию против Ирана, не заручившись поддержкой Конгресса.

"Эти экстремисты в Белом доме ведут себя нахально: они хотят получить он Конгресса деньги на ту войну, согласия на которую мы еще не давали", - сказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Однако еще больше проблем, по прогнозу The Hill, ожидается в Сенате. Там у демократов будет возможность использовать филибастер - тактику затягивания меньшинством принятия тех законопроектов, у которых нет поддержки минимум 60 сенаторов из 100.