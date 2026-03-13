США перебросили в Великобританию еще три стратегических бомбардировщика

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Очередная группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress прибыла на британскую авиабазу Фэрфорд для участия в операциях по нанесению ударов по целям в Иране, по данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Бомбардировщики были переброшены с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота. Они пополнили находящуюся в Англии оперативно-тактическую группировку тяжелых американских бомбардировщиков, которая теперь состоит из 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

В Великобритании сейчас находится более 25% от всех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США.

Как отмечает Air And Space Forces Magazine, наращивание американских тяжелых бомбардировщиков на авиабазе Фэрфорд в Великобритании достигло беспрецедентных масштабов.

На минувшей неделе Великобритания дала официальное разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия в Индийском океане для ударов по Ирану.

По данным Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана практически ежедневно используются для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Ранее в этих целях самолеты выполняли беспосадочные 37-часовые полеты с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволяет им значительно экономить время подлета к иранским целям. Продолжительность миссий с учетом проведения непосредственных операций в небе над Ираном составляет примерно 16-17 часов.