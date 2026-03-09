Поиск

США перебросили в Британию группу бомбардировщиков B-52H для ударов по Ирану

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress в понедельник прибыла на британскую авиабазу Фэрфорд в Великобритании для использования в операции по нанесению ударов по иранским целям, сообщила радиовещательная корпорация BBC.

Бомбардировщики были переброшены с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота. Они пополнят уже находящуюся в Англии оперативно-тактическую группу из восьми американских тяжелых бомбардировщиков B-1B Lancer, говорится в сообщении.

Как заявило ранее министерство обороны Великобритании, "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для проведения специальных оборонительных операций, чтобы предотвратить запуски Ираном ракет в регионе, которые ставят под угрозу жизни британцев".

Для нанесения ударов по Ирану правительство Великобритании дало разрешение США использовать ее авиабазы Фэрфорд в Англии и на острове Диего-Гарсия.

Как следует из данных Пентагона, стратегические бомбардировщики с начала операции против Ирана уже по меньшей мере семь раз использовались для нанесения мощных ударов по защищенным объектам размещения и хранения иранских баллистических ракет. Самолеты ранее в этих целях выполняли беспосадочные 37-часовые миссии с континентальной части США до Ирана и обратно. Использование британских баз позволит им значительно экономить время подлета к иранским целям.

