Трамп пообещал не бомбить АЭС в Иране

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - США не собираются атаковать АЭС на территории Ирана, заявил Fox News президент Дональд Трамп.

"Мы могли бы сделать некоторые вещи в течение часа, и вы бы читали о том, как мы уничтожаем атомные электростанции или электростанции, которые производят электричество, которые обеспечивают воду... Но мы пытаемся вести себя хорошо, - сказал он. - Мы такого не делаем".

Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявлял, что российские специалисты продолжат работу на атомной электростанции "Бушер" в Иране до тех пор, пока это будет возможно. Он добавил, что проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что происходит на АЭС "Бушер".

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
АЭС Бушер Алексей Лихачев Дональд Трамп Иран МАГАТЭ США
