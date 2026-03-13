В Норвегии арестованы четверо обвиняемых во взрыве у посольства США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Норвегии арестованы три брата и их мать по обвинению в организации и осуществлении взрыва у входа в посольство США в Осло, сообщила пресс-служба полиции.

Ранее сообщалось, что по делу о взрыве были задержаны живущие в Осло три брата иракского происхождения. Сейчас полиция сообщила, что также арестована их 50-летняя мать.

Всем четверым предъявлено обвинение в террористическом акте, они арестованы в пятницу на период следствия на четыре недели. По данным прокуратуры, они намеревались убить людей и нанести значительный материальный ущерб.

"Мы не исключаем, что могут быть еще аресты", - заявил прокурор Кристиан Хатло общественному вещателю NRK.

Взрыв у посольства США произошел в ночь на 8 марта 2026 года. Никто не пострадал, незначительные повреждения получил вход в здание. Установлено, что там сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Три дня спустя были задержаны подозреваемые. Младший из братьев признал вину, остальные - нет. Обвинение их матери предъявили 12 марта.

Арестованные ранее не был известны полиции. Следствие не исключает, что теракт может быть связан с событиями на Ближнем Востоке.