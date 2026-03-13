Италия отрицает участие в переговорах с Ираном о судоходстве в Ормузском проливе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сообщения СМИ о переговорах Рима с Ираном по обеспечению безопасности плавания итальянских судов в Ормузском проливе не соответствуют действительности, сообщает ANSA со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

Канцелярия премьер-министра опровергает информацию о начале двусторонних переговоров с Ираном с целью обеспечения прохода итальянских судов через Ормузский пролив, информирует агентство.

Ранее 13 марта Financial Times сообщила, что Франция и некоторые другие страны Европы, возможно Италия, пытаются вести переговоры с Ираном, чтобы получить гарантии безопасного прохода их судов по Ормузскому проливу.