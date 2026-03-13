Поиск

Глава Пентагона не имеет доказательств минирования Ираном Ормузского пролива

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У США на данный момент нет данных, свидетельствующих о минировании Ираном Ормузского пролива, сообщил на пресс-конференции военный министр Пит Хегсет.

"У нас нет четких доказательств этого (минирования пролива Ираном)", - сказал он и добавил, что США "не позволят этому проливу оставаться спорным".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн сказал на пресс-конференции, что американские войска продолжают уничтожать иранский флот. "И это означает нанесение ударов по иранским минным возможностям и уничтожение их способности атаковать торговые суда", - отметил генерал, признав, что Иран проводит минные операции.

Отвечая на вопрос о том, будет ли уничтожена иранская ядерная программа и потребуется ли американским военным взять под контроль обогащенный уран, находящийся в распоряжении Ирана, чтобы завершить военную операцию, Хегсет сказал, что у США есть варианты, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. "У нас, безусловно, есть варианты", - заявил шеф Пентагона.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Иран Дэн Кейн Ормузский пролив Пит Хегсет
