Иранский посол подтвердил, что Иран разрешил некоторым судам Индии пройти через Ормузский пролив

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Индии Мохаммад Фатхали подтвердил в субботу, что Иран разрешил некоторым индийским судам пройти через Ормузский пролив.

"Да, мы позволили некоторым судам пройти через Ормуз, но сейчас мы не можем сказать, скольким именно", - приводит его слова на конференции в Дели India Today.

Глава иранской дипмиссии подчеркнул, что "у Ирана и Индии исторические отношения и общие интересы".

Фатхали признал, что поначалу возникали сложности в коммуникации с Индией, но сейчас обе страны "поддерживают друг друга".

Накануне СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Иран разрешил двум идущим под индийским флагом газовозам с СПГ Shivalik и Nanda Devi пройти через Ормузский пролив, который фактически был заблокирован Тегераном после того, как США и Израиль нанесли удар по Ирану.