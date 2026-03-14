Трамп заявил, что страны, получающие нефть через Ормуз, обязаны обеспечить его безопасность

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают нефть через него, США готовы помочь.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны сами заняться им, и мы серьезно поможем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в субботу.

Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло "быстро и успешно".

Американский лидер подчеркнул, что эта задача с самого начала должна была быть "командной работой", и теперь, по его мнению, так и будет.

Ранее Трамп заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Ормузский пролив
Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Что произошло за день: суббота, 14 марта

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

КНДР запустила 10 ракет в сторону Японского моря

Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Взрыв произошёл у еврейской школы в Амстердаме

Трамп опроверг сообщения о серьезном повреждении самолетов США в Саудовской Аравии

Кац заявил, что операция США и Израиля в Иране вошла в "решающую фазу"

Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 744 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8652 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
