Трамп заявил, что страны, получающие нефть через Ормуз, обязаны обеспечить его безопасность

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают нефть через него, США готовы помочь.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны сами заняться им, и мы серьезно поможем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в субботу.

Он отметил, что США готовы координироваться с этими странами, чтобы все прошло "быстро и успешно".

Американский лидер подчеркнул, что эта задача с самого начала должна была быть "командной работой", и теперь, по его мнению, так и будет.

Ранее Трамп заявил, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны направить туда свои военные корабли для обеспечения безопасности.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.