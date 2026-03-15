Граждане Казахстана проголосуют на референдуме по новой Конституции

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Референдум по новой Конституции состоится в воскресенье в Казахстане. Указ о проведении всенародного голосования президент Касым-Жомарт Токаев подписал в феврале.

Участковые комиссии референдума начнут работу в 6 часов по местному времени (в Казахстане единый часовой пояс), а само голосование продлится с 7 до 20 часов, после чего начнется подсчет голосов, на который отводится не более 12 часов.

Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Вариантов ответа предусмотрено два: "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".

Для голосования на референдуме изготовлено более 12 млн 586 тыс. бюллетеней, текст которых напечатан на казахском и русском языках.

На референдуме откроется более 10,4 тыс. участков, из них 71 находятся в 54 зарубежных странах. Из-за ситуации на Ближнем Востоке не будут работать участки референдума при загранучреждениях Казахстана в Израиле, Иордании, Иране, Катаре, Кувейте, Ливане, Омане и Объединённых Арабских Эмиратах. Наряду с этим, по соображениям безопасности временно не функционируют участки при посольствах Казахстана в Украине и Эфиопии.

Наблюдать за конституционным референдумом будут представители 38-ми иностранных государств и 11 международных и региональных организаций, в том числе от СНГ, МПА СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, Организации тюркских государств, ПА ОДКБ и других. Для освещения референдума также аккредитованы 185 представителей 68-ми иностранных СМИ из 31 страны.

Результаты референдума будут оглашены не позднее семи дней со дня голосования, до 21 марта.

Новая Конституция Казахстана, в случае одобрения ее гражданами страны на референдуме, вступает в силу с 1 июля 2026 года. Основными новшествами Конституции станут: введение должности вице-президента; парламент станет однопалатным и будет состоять из 145 депутатов, избирающихся исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана - "Халык кенесi" (Народный совет), который наделяется законодательной инициативой.