В Казахстане референдум по принятию новой Конституции пройдет 15 марта

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта референдума по принятию новой Конституции, сообщила его пресс-служба.

Проект новой Конституции вынесут на республиканский референдум со следующей формулировкой вопроса: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?"

Подготовка и проведение референдума поручены Центризбиркому, который будет выполнять функции Центральной комиссии референдума, а также территориальным и участковым избиркомам. Правительству Казахстана вместе с ЦИК и другими центральными государственными и местными исполнительными органами поручено принять необходимые меры по организации и проведению референдума.

Указ и проект Конституции будут опубликованы в СМИ 12 февраля, с этого дня указ вводится в действие.