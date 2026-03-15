Явка на референдум в Казахстане к 10:00 составила 19,21%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на 10:00 воскресенья (8:00 мск) явка на референдум по новой Конституции составила 19,21% граждан, включенных в списки, сообщила член Центризбиркома Ляззат Суиндыкова.

"В общем по стране на 10 часов получили бюллетени 2 млн 393 тыс. 844 человека, что составляет 19,21% от числа включенных в списки для голосования", - сказала она на заседании ЦИК в воскресенье.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в референдуме обладают 12 млн 461 тыс. 796 граждан.