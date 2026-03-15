Bloomberg сообщил о возобновлении погрузки нефти в Эль-Фуджайре, прерванной атакой БПЛА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Загрузка нефти на танкеры вновь началась в порту Эль-Фуджайры в ОАЭ после того, как отправку этого сырья на экспорт пришлось прервать из-за атаки беспилотника, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник.

"Операции в Эль-Фуджайре, которая располагается за пределами Ормузского пролива, стартовали снова, заявили лица, знакомые с ситуацией", - заявляет агентство.

Однако в национальной компании Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company информацию комментировать не стали.

Ранее местные власти сообщили, что в субботу силы ПВО перехватили БПЛА в том районе. Упавшие обломки вызвали пожар, который потушили рано утром в воскресенье.

Bloomberg напоминает, что в Эль-Фуджайру идет нефтепровод, который позволяет ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался в значительной степени перекрыт из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Между тем, отмечает Times of Israel, Иран за последнее время нанес удары по ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейну. С полуночи Израиль испытал шесть волн иранских ракетных ударов.