Bloomberg сообщил о возобновлении погрузки нефти в Эль-Фуджайре, прерванной атакой БПЛА

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Загрузка нефти на танкеры вновь началась в порту Эль-Фуджайры в ОАЭ после того, как отправку этого сырья на экспорт пришлось прервать из-за атаки беспилотника, сообщает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источник.

"Операции в Эль-Фуджайре, которая располагается за пределами Ормузского пролива, стартовали снова, заявили лица, знакомые с ситуацией", - заявляет агентство.

Однако в национальной компании Абу-Даби Abu Dhabi National Oil Company информацию комментировать не стали.

Ранее местные власти сообщили, что в субботу силы ПВО перехватили БПЛА в том районе. Упавшие обломки вызвали пожар, который потушили рано утром в воскресенье.

Bloomberg напоминает, что в Эль-Фуджайру идет нефтепровод, который позволяет ОАЭ транспортировать нефть в обход Ормузского пролива, который оказался в значительной степени перекрыт из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Между тем, отмечает Times of Israel, Иран за последнее время нанес удары по ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейну. С полуночи Израиль испытал шесть волн иранских ракетных ударов.

нефть ОАЭ Эль-Фуджайра Ормузский пролив
Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

 Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

 В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

 Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

 Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Что произошло за день: суббота, 14 марта

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

 ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

КНДР запустила 10 ракет в сторону Японского моря
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 748 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8658 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
