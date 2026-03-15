Токаев заявил о недопустимости двоевластия в Казахстане

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не должно быть двоевластия, поскольку подобная система ранее подорвала стабильность в стране.

"Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан", - сказал он на брифинге журналистам после голосования на референдуме по новой Конституции.

Ранее Токаев сообщил, что следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году.

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по новой Конституции.