Токаев заявил о недопустимости двоевластия в Казахстане

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане не должно быть двоевластия, поскольку подобная система ранее подорвала стабильность в стране.

"Вообще во всех странах, включая Казахстан, не должно быть двоевластия. Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан", - сказал он на брифинге журналистам после голосования на референдуме по новой Конституции.

Ранее Токаев сообщил, что следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в сроки, установленные действующей Конституцией, в 2029 году.

В воскресенье в Казахстане проходит референдум по новой Конституции.

Новости по теме

Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

 Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

 В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

 Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

 Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Что произошло за день: суббота, 14 марта

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

 ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 751 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8658 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
