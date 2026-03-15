В Японии считают очень рискованным отправку своих кораблей для охраны в Ормузский пролив

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Отправить корабли морских Сил самообороны Японии для охраны судоходства в Ормузском проливе - это очень неординарный шаг, требующий немалых предосторожностей, заявил политический советник правящей Либерально-демократической партии страны Такаюки Кобаяси.

"Я считаю, что значимость такого решения крайне высока", - приводят западные СМИ его слова.

"С юридической точки зрения, мы такую возможность не отвергаем. Но с учетом нынешней ситуации, пока конфликт продолжается, я уверен, что такой шаг нужно рассматривать с предельной осторожностью", - продолжил он.

На следующей неделе ожидается визит премьера Японии Санаэ Такаити в Вашингтон. Кобаяси надеется на обсуждение Такаити с американским президентом Дональдом Трампом того, чтобы не допустить "появления вакуума" в сфере безопасности в Восточной Азии в то время, как США перебрасывают свои силы с баз в Японии и Южной Корее на Ближний Восток.

На прошлой неделе Такаити заявляла в парламенте, что правительство пока не приняло никаких решений в отношении эскортирования судов через Ормузский пролив.

В субботу Трамп заявил, что безопасностью в Ормузском проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть. Он выразил мнение, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, на которых повлияло закрытие пролива, должны, по его мнению, направить туда свои корабли для обеспечения безопасности.

Накануне Трамп заверил, что власти нескольких стран выразили согласие участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но президент США не стал перечислять эти страны.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Япония Такаюки Кобаяси
