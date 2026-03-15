США направили в Британию 12 истребителей F-35A для отправки на Ближний Восток

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ВВС США направили на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 12 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для последующей их отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты вылетели с авиабазы Хилл в штате Юта. Для обеспечения трансатлантического перелета их сопровождают американские самолеты-заправщики.

Предполагается, что они могут быть размещены на авиабазе Овда в Израиле, где сейчас уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

