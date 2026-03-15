В "Хезболле" сообщили о боях с израильскими военными на юге Ливана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в воскресенье сообщило, что его отряды вступили в прямое столкновение с израильскими войсками в городе Хиам на юге Ливана, передает телеканал LBCI.

В заявлении движения отмечалось, что бой начался в 9:20 по местному времени (8:20 мск). В ходе боевых действий применятся "легкое и среднее вооружение", а также реактивные снаряды.

Кроме того, в "Хезболле" сообщили об атаке позиций военных Израиля в трех пограничных деревнях.

В свой черед The Times of Israel сообщает, что "Хезболла" в воскресенье запустило 10 реактивных снарядов в район Хайфа на севере Израиля. Информации о пострадавших не поступало. Также сирены воздушной тревоги сработали в городе Акко и окрестных поселениях.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник, 9 марта, президент Ливана Жозеф Аун предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения "Хезболлы". Однако в пятницу, 13 марта, Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.

США Ливан Иран Хезболла
Следующие выборы президента Казахстана пройдут в 2029 году

Не менее 17 судов и буровая платформа были атакованы Ираном с начала операции США

Израиль проинформировал США о серьезной нехватке ракет-перехватчиков

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 марта

В Казахстане началось голосование на референдуме по новой Конституции

Президент США заверил, что некоторые страны согласны обеспечить безопасность в Ормузском проливе

Аракчи призвал ближневосточные страны выдворить силы США со своей территории

Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Что произошло за день: суббота, 14 марта

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении России

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 751 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8658 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
