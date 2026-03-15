В "Хезболле" сообщили о боях с израильскими военными на юге Ливана

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в воскресенье сообщило, что его отряды вступили в прямое столкновение с израильскими войсками в городе Хиам на юге Ливана, передает телеканал LBCI.

В заявлении движения отмечалось, что бой начался в 9:20 по местному времени (8:20 мск). В ходе боевых действий применятся "легкое и среднее вооружение", а также реактивные снаряды.

Кроме того, в "Хезболле" сообщили об атаке позиций военных Израиля в трех пограничных деревнях.

В свой черед The Times of Israel сообщает, что "Хезболла" в воскресенье запустило 10 реактивных снарядов в район Хайфа на севере Израиля. Информации о пострадавших не поступало. Также сирены воздушной тревоги сработали в городе Акко и окрестных поселениях.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

В понедельник, 9 марта, президент Ливана Жозеф Аун предложил начать прямые переговоры с Израилем под международным патронажем. Он также призвал к перемирию с Израилем, после которого, в соответствии с предложением, должна последовать логистическая помощь ливанской армии для разоружения "Хезболлы". Однако в пятницу, 13 марта, Аун сказал, что ответа от Израиля не получил.