Пять бомбардировщиков ВВС B-1B США вылетели на очередную миссию над Ираном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в воскресенье вылетели для проведения очередной миссии над Ираном, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Пять самолетов двумя волнами поднялись с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составит 16-17 часов.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с дальностью действия до 20 км. Эти 900-килограммовые бомбы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });