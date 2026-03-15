Пять бомбардировщиков ВВС B-1B США вылетели на очередную миссию над Ираном

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer в воскресенье вылетели для проведения очередной миссии над Ираном, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Пять самолетов двумя волнами поднялись с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составит 16-17 часов.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с дальностью действия до 20 км. Эти 900-килограммовые бомбы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.