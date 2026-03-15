Военные США заверили, что беспилотники нацелены только на иранские военные цели

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские беспилотники наносят удары исключительно по военным объектам Ирана, заявило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом в командовании утверждают, что это иранские силы запускают тысячи ударных беспилотников и баллистических ракет по своим соседям без разбора, поражая гражданские гостиницы, коммерческие аэропорты, жилые районы и экономическую инфраструктуру.

В CENTCOM назвали абсолютно ложным заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, который заявлял, что США используют беспилотники для нанесения ударов по странам Персидского залива, перекладывая вину на Иран.