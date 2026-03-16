В Эр-Рияде отрицают, что кронпринц Саудовской Аравии призывает Трампа продолжать удары по Ирану

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Информация о том, что власти Саудовской Аравии при контактах с президентом США Дональдом Трампом говорят о необходимости продолжать военную операцию против Ирана неверна, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник.

"Источник в Саудовской Аравии заявил в понедельник "Аль-Арабийи", что материал газеты The New York Times (NYT) с утверждениями, что руководство королевства способствует затягиванию войны с Ираном, не соответствует действительности", - информирует телеканал.

Ранее источники NYT утверждали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы советует Трампу продолжать наносить удары по Ирану.

Издание отмечало, что Трамп регулярно общается и с другими лидерами арабских государств на тему конфликта с Ираном, а также ведет постоянное общение с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Саудовская Аравия Мухаммед бин Салман США Дональд Трамп Иран
Новости по теме

Сийярто заявил об отказе Киева от встречи по "Дружбе"

В Тегеране заявили о нежелании перемирия с США и Израилем

Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 784 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8678 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
