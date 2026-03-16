В Эр-Рияде отрицают, что кронпринц Саудовской Аравии призывает Трампа продолжать удары по Ирану

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Информация о том, что власти Саудовской Аравии при контактах с президентом США Дональдом Трампом говорят о необходимости продолжать военную операцию против Ирана неверна, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник.

"Источник в Саудовской Аравии заявил в понедельник "Аль-Арабийи", что материал газеты The New York Times (NYT) с утверждениями, что руководство королевства способствует затягиванию войны с Ираном, не соответствует действительности", - информирует телеканал.

Ранее источники NYT утверждали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы советует Трампу продолжать наносить удары по Ирану.

Издание отмечало, что Трамп регулярно общается и с другими лидерами арабских государств на тему конфликта с Ираном, а также ведет постоянное общение с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.