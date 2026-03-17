FT узнала, что Эр-Рияд хочет ослабления Ирана, но не смены режима в стране

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии в данных обстоятельствах считает желательным ослабление Ирана, но не смену структуры власти в стране, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Собеседник, знакомый с ходом мыслей в Эр-Рияде, сказал, что Саудовская Аравия не хочет смены режима в Иране, но ослабленная страна отвечает интересам королевства", - информирует издание.

"Всему происходящему есть цена. Но в какой-то степени хочется сказать, что не надо останавливаться прямо сейчас; лучше нанести еще удар", - сказал источник.

Ранее источники The New York Times утверждали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман якобы советует Дональду Трампу продолжать наносить удары по Ирану. Позднее "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник передавал, что подобная информация не соответствует действительности.

Другой источник сказал, что Эр-Рияд и Тегеран поддерживают контакт, но не более, чем на уровне послов. "Кончилась иллюзия, что с Ираном можно развивать хорошие рабочие отношения", - сказал он.

В то же время, по его словам, в странах Персидского залива раздражены тем, что США и Израиль втянули регион в конфликт.

Источник добавил, что Эр-Рияд также приветствует поддержку США в сфере обороны, и получает столько ракет-перехватчиков, сколько возможно, учитывая высокий спрос на них со стороны других стран Персидского залива и Израиля.

FT отмечает, что Саудовская Аравия меньше страдает от ударов Ирана, чем ОАЭ, Бахрейн и Катар; к тому же, королевство имеет выход к Красному морю.

Однако авиабаза Принца Султана в Саудовской Аравии в Эль-Хардже регулярно подвергается иранским ударам. Издание напоминает, что затягивание боевых действий угрожает планам властей привлекать средства иностранных инвесторов. На прошлой неделе глава крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что долгий конфликт может иметь разрушительные последствия для мировой экономики.

Опасения также вызывает возможность того, что в противостояние могут вступить хуситы в Йемене, с которыми Саудовская Аравия поддерживает с 2022 года шаткое перемирие.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Саудовская Аравия
