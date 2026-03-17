Трамп раскритиковал союзников США за нежелание участвовать в операциях против Ирана
Он заверил, что обойдется без помощи других стран
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Многие союзники США не выразили готовность помочь с решением военных вопросов, связанных с боевыми действиями против Ирана, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Нас проинформировали, что многие наши "союзники" по НАТО не хотят участвовать в нашей военной операции против иранского террористического режима на Ближнем Востоке. И это - несмотря на то, что почти все страны согласны, что США поступают правильно, и что Иран не должен получить ядерное оружие", - написал он в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что "не удивлен таким положением вещей, так как всегда считал, что в НАТО, где США тратят сотни миллиардов долларов для защиты этих самых союзников, никакой взаимности не будет".
"Мы защищаем эти страны, а они ничего не будут предпринимать, когда нам потребуется их помощь", - продолжил президент США.
При этом он заверил, что американская операция проходит успешно. "Поэтому нам больше и не "требуется" помощь стран НАТО. Да и никогда она не требовалась. Не нужна нам и помощь Японии, Австралии или Южной Кореи", - подчеркнул президент.
"Нам вообще не нужна ничья помощь", - подытожил Трамп.
Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры США помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции.