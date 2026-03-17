Казахстан перенаправил свыше 500 тысяч тонн нефти в декабре-январе с КТК на другие маршруты

В марте отгрузка нефти по КТК будет увеличена до 474 тысяч тонн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Казахстан в декабре-январе перенаправил более 500 тысяч тонн нефти на альтернативные маршруты из-за проблем в работе "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), сообщил директор департамента транспортировки АО "КазТрансОйл" Исламдаут Акубаев на онлайн-встрече с руководством АО "КазТрансОйл" на KASE.

"В декабре и январе в условиях временных ограничений в работе системы КТК часть экспортных потоков казахстанской нефти было переориентировано на альтернативные маршруты через систему КТО. Основным альтернативным маршрутом в таких ситуациях является нефтепровод Атырау-Самара", - сказал он.

"В декабре 2025 года и в январе 2026 года в связи с ограничением отгрузки в порту Южная Озереевка была предпринята переориентация экспортных потоков - 402 тысячи тонн перенаправили на Атырау - Самара, и 137 тысяч тонн по направлению в КНР", - отметил Акубаев.

В марте, по его словам, отгрузка нефти в систему КТК увеличится до 474 тысяч тонн. В феврале Казахстан отгрузил по системе КТК 375 тысяч тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские, на шельфе Каспия, с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводам объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.