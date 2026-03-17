Ирак договаривается с Ираном о пропуске танкеров через Ормузский пролив

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Багдад и Тегеран обсуждают безопасное прохождение танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщает Иракское информационное агентство со ссылкой на министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада.

"Мы ведем взаимодействие с Ираном относительно разрешения на проход некоторых иракских нефтяных танкеров", - сказал он.

Агентство напоминает, что Ирак был одним из первых производителей в ОПЕК, кто сократил добычу после начала войны: объем производства снизился до примерно 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с прежними 4,3 млн баррелей.

Ранее Financial Times сообщила, что нефтедобывающие страны Персидского залива потеряли около $15,1 млрд экспортных доходов с начала военного конфликта на Ближнем Востоке из-за перекрытия Ормузского пролива, в результате которого поставки миллионов баррелей нефти оказались заблокированными.