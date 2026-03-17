Принадлежащий гонконгской компании сухогруз пересек Ормузский пролив и зашел в Персидский залив

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сухогруз Jia Xiang Da под флагом Панамы, принадлежащий компании Jia Xiang Da Shipping Co Ltd в Гонконге, вошел в Персидский залив после того, как миновал Ормузский пролив, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.

Судно подошло к проливу со стороны Оманского залива поздно вечером в понедельник. По информации yа утро вторника, сухогруз находился у побережья Ирана, двигаясь к острову Киш. В среду судно должно прибыть в портовый город Умм-Каср в Ираке.

По данным агентства, после нападения США и Израиля на Иран 28 февраля Jia Xiang Da стал вторым судном, связанным с КНР, которое прошло в Персидский залив. Bloomberg отмечает, что официальных данных о переговорах Ирана и КНР о судоходстве в Ормузский пролив не поступало, однако за последние дни многие суда, желающие миновать данный пролив, сообщали, что они принадлежат китайским владельцам.