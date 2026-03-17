В Белом доме заявили о постепенном восстановлении движения танкеров в Ормузском проливе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные танкеры вновь начинают проходить через Ормузский пролив, и действия Ирана, направленные на ограничение судоходства по этому маршруту, не нанесли ущерба экономике США, заявил во вторник в интервью CNBC советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.

"Уже сейчас видно, что танкеры начинают понемногу проходить через пролив", - сказал он.

По его словам, в Белом доме настроены оптимистично и полагают, что конфликт с Ираном скоро завершится.

"Считаем, что эта ситуация разрешится в ближайшее время, а затем, в течение нескольких недель после ее завершения, изменения затронут и цены по мере того, как грузы нефти доставят на нефтеперерабатывающие заводы", - заверил он.

По словам Хассетта, существуют опасения, что страны Азии могут сократить экспорт нефтепродуктов в США, чтобы компенсировать сокращение поставок для себя с Ближнего Востока. Однако он отметил, что у США есть план для решения данной ситуации.

Накануне президент США Дональд Трамп отложил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином из-за продолжающегося конфликта с Ираном.

Хассетт между тем утверждал, что действия США в Иране отвечают и интересам Китая в том числе.

"Это один из тех случаев, когда цели обеих стран совпадают: мы хотим, как вы знаете, стабильного мирового рынка нефти. Когда эта война закончится, а это произойдет в ближайшее время, я уверен, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся и им будет о чем поговорить, и, надеюсь, тогда Китай поблагодарит", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Китай США Ормузский пролив Белый дом
Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Украина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"

Нефтяной порт Эль-Фуджайра в ОАЭ снова приостановил работу

В Израиле подтвердили ликвидацию главы Высшего совета нацбезопасности Ирана

Глава Евросовета призвал ЕС быть готовым к переговорам с РФ по вопросам безопасности

CNN сообщил о попытке Израиля ликвидировать главу Высшего совета нацбезопасности Ирана

В Кувейте сообщили о задержании 16 человек, связанных с "Хезболлой"

Нефтяной комплекс в Эль-Фуджайре в ОАЭ вновь подвергся атаке

Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

Brent подорожала до $102,74 за баррель

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 827 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8704 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
