В Белом доме заявили о постепенном восстановлении движения танкеров в Ормузском проливе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные танкеры вновь начинают проходить через Ормузский пролив, и действия Ирана, направленные на ограничение судоходства по этому маршруту, не нанесли ущерба экономике США, заявил во вторник в интервью CNBC советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт.

"Уже сейчас видно, что танкеры начинают понемногу проходить через пролив", - сказал он.

По его словам, в Белом доме настроены оптимистично и полагают, что конфликт с Ираном скоро завершится.

"Считаем, что эта ситуация разрешится в ближайшее время, а затем, в течение нескольких недель после ее завершения, изменения затронут и цены по мере того, как грузы нефти доставят на нефтеперерабатывающие заводы", - заверил он.

По словам Хассетта, существуют опасения, что страны Азии могут сократить экспорт нефтепродуктов в США, чтобы компенсировать сокращение поставок для себя с Ближнего Востока. Однако он отметил, что у США есть план для решения данной ситуации.

Накануне президент США Дональд Трамп отложил встречу с председателем КНР Си Цзиньпином из-за продолжающегося конфликта с Ираном.

Хассетт между тем утверждал, что действия США в Иране отвечают и интересам Китая в том числе.

"Это один из тех случаев, когда цели обеих стран совпадают: мы хотим, как вы знаете, стабильного мирового рынка нефти. Когда эта война закончится, а это произойдет в ближайшее время, я уверен, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся и им будет о чем поговорить, и, надеюсь, тогда Китай поблагодарит", - сказал он.