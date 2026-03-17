ЕК заявила, что вопрос о 20-м пакете санкций против РФ пока не вышел из стадии дискуссий

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Принятие 20-го пакета санкций ЕС, как и утверждение кредита Украине в 90 млрд евро, по-прежнему обсуждаются, сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"У нас нет никаких новостей по поводу санкций. Но мы занимаемся этим вопросом, который обсуждаем с Советом ЕС с целью добиться утверждения 20-го пакета санкций", - сказала пресс-секретарь ЕК во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Что касается этого значительного займа Украине, дискуссии продолжаются, и мы надеемся на очень скорый прогресс. Посмотрим, возможно, это произойдет еще до Европейского совета (19-20 марта - ИФ)", - добавила Пинью.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас, выступая на пресс-конференции после заседания в Брюсселе Совета ЕС по иностранным делам, заявила, что "со стороны ЕС принятие 20-го пакета санкций давно назрело".

"Мы обсудили, как продвинуть этот процесс. То же самое касается кредита в размере 90 млрд евро", - сказала Каллас.