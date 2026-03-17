Глава контртеррористического центра США уйдет в отставку из-за ситуации с Ираном

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Директор Национального контртеррористического центра (НКЦ) США Джо Кент заявил о решении уйти в отставку из-за несогласия с действиями американских властей в случае с Ираном.

"После долгих размышлений я принял решение уйти в отставку с поста директора НКЦ с сегодняшнего дня. Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране", - написал он в письме президенту США Дональду Трампу, опубликованном в социальной сети X во вторник.

Кент подчеркнул, что Иран, по его оценке, не представлял неотвратимой угрозы Соединенным Штатам, и, по его словам, "очевидно, что мы начали эту войну из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного лобби в США".

Глава НКЦ заявил, что поддерживал ценности, которые Трамп продвигал в ходе своих избирательных компаний 2016, 2020 и 2024 годов. При этом он выразил мнение, что до июня 2025 года Трамп понимал, что война на Ближнем востоке является ловушкой для США.