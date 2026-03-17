В ЕС заявили, что Израилю и Ливану необходимо приступить к переговорам

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В ЕС обеспокоены обстановкой в Ливане и приветствуют призыв руководства страны к прямым переговорам с Израилем, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

"Мы приветствуем призыв ливанских властей к прямому диалогу с Израилем. Возврат Израиля и Ливана за стол переговоров и договоренность о прекращении огня - основополагающее условие для урегулирования ситуации", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы очень обеспокоены обстановкой в Ливане. Гуманитарная ситуация там катастрофическая при более чем 900 тыс. перемещенных лиц, что равно 20% ливанского населения. И любое военное наступление на территорию Ливана только усугубляет положение дел", - отметил аль-Ануни.

По его словам, самая тяжелая плата за это приходится на гражданское население. Около 900 человек убиты, в том числе 100 детей, сообщил представитель Каллас.

"Мы осуждаем отказ "Хезболлы" разоружиться, что явно влечет за собой спираль насилия, при том, что ливанцы не выбирали себе такой судьбы", - продолжил аль-Ануни.

Он указал на то, что атакам подвергаются гражданские, медицинские инфраструктуры и временные силы ООН в Ливане. "Эти атаки неоправданны и должны немедленно прекратиться", - настаивал пресс-секретарь.

Аль-Ануни напомнил "о поддержке Европейским союзом всеобъемлющей реализации резолюции 1701 Совета Безопасности ООН", ключевым элементом которой является призыв к полному прекращению боевых действий на основе, в частности, немедленного прекращения "Хезболлой" всех нападений, а Израилем - всех наступательных военных операций.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что приступила к ограниченной наземной операции против основных объектов движения "Хезболла" на юге Ливана.

"За последние несколько дней войска ЦАХАЛ из 91-й дивизии начали ограниченную и точечную наземную операцию против узловых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана, направленную на усиление передового рубежа обороны", - отмечалось в заявлении израильских военных.