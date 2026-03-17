Эстония готова обсуждать отправку войск в Ормузский пролив

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Эстония готова обсуждать с США отправку своих войск в Ормузский пролив, заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Президент Соединенных Штатов заявил, что ожидает поддержки от союзников по НАТО, но ее предоставление не происходит абстрактно. Позиция Эстонии такова: если Соединенные Штаты поднимут эту тему, например в НАТО или на двусторонней основе, то мы определенно готовы обсуждать эти вопросы", - сказал он во вторник телерадиовещателю ERR.

По его словам, в первую очередь необходимо прояснить, какая именно помощь и поддержка требуется США и какова будет ее цель.

Он подчеркнул, что Эстония на протяжении долгого времени была надежным партнером для Соединенных Штатов, поддерживала их в миссиях в Ираке и Афганистане.

Если НАТО или Европейский союз не найдут консенсуса для участия в операции, Эстония может внести вклад и в составе отдельной группы стран, отметил глава МИД.