Тегеран предложил разработать новый протокол для прохода судов по Ормузскому проливу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу должен быть выработан новый международный протокол, заявил "Аль-Джазире" глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"После окончания войны первым шагом должна стать подготовка нового протокола по Ормузскому проливу. Этот протокол должен обеспечить устойчивую, предсказуемую и международно признанную основу для безопасного прохода и регионального сотрудничества на этом стратегически важном водном пути", - сказал он.

"Цель должна заключаться в том, чтобы обеспечить постоянную защиту мирного судоходства по этому водному пути на основе четких и прозрачных правил, которые учитывали бы интересы Ирана, а также интересы более широкого региона", - заявил министр.

Он подтвердил, что ряд стран обратился к нему с просьбой обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив.

"Мы стремимся обеспечить необходимые условия для такого прохода", - сказал Аракчи.