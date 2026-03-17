Президент США пообещал скоро предпринять "кое-что" в отношении Кубы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон в скором времени предпримет некоторые меры в отношении Кубы.

"Куба сейчас находится в очень плохом состоянии. Они ведут переговоры с Марко Рубио, и очень скоро мы кое-что предпримем в отношении Кубы" - сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

При этом американский лидер не стал уточнять, какие действия предпримет.

Трамп в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет какие-то действия против кубинских властей.