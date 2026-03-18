Лихачев назвал "вопиющим пренебрежением принципами мировой безопасности" удар по АЭС "Бушер"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Удары по объектам ядерной энергетики являются вопиющим пренебрежением ключевыми правилами международной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики - это вопиющее пренебрежение ключевым правилами и принципами международной безопасности", - приводит пресс-служба госкорпорации слова Лихачева во вторник.

"Мы категорически осуждаем произошедшее и призываем стороны конфликта приложить все возможные усилия для деэскалации ситуации в районе АЭС "Бушер", - подчеркнул Лихачев.

Как сообщалось, территория станции "Бушер" подверглась обстрелу во вторник около 19:00 по местному времени.

13 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются атаковать АЭС на территории Ирана.

В настоящее время на территории атомной станции продолжают работать 480 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно).