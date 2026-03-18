Национальный траур объявлен в Грузии в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Грузии по решению правительства в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II объявлен национальный траур, на всех административных зданиях приспущены государственные флаги, сообщает администрация грузинского правительства.

По заявлению Патриархии Грузии, для церемонии прощания гроб с телом Илии II в среду будет установлен в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Католикос-патриарх всея Грузии Илиа II скончался в возрасте 93 лет.

Илиа II (в миру - Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в городе Орджоникидзе (Северная Осетия). Окончил Московскую духовную академию.

23 декабря 1977 года на XII церковном соборе, состоявшемся в Сионском соборе в Тбилиси, Илиа II был единогласно избран католикосом-патриархом. 25 декабря того же года в соборе Светицховели в Мцхете состоялась его интронизация.

С именем Илии II связано восстановление и строительство храмов и монастырей в Грузии, укрепление автокефалии Грузинской православной церкви, открытие духовных учебных заведений и гимназий, рост числа епархий, прихожан и духовенства, развитие международных связей, а также множество значимых издательских и научно-образовательных инициатив.