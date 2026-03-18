Иран продолжает поставки нефти через Ормузский пролив почти на уровне до начала конфликта

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Ирана через Ормузский пролив держится на уровне, сравнимом с тем, что наблюдался до начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По ее информации, на иранские поставки пришлось около 75% из 27,2 млн баррелей, вывезенных на период с 1 марта; в день объемы вывозимой из Ирана нефти нефть составили примерно 1,2 млн баррелей. При этом до начала боевых действий экспорт нефти Тегераном оценивался в 1,5 млн баррелей в день.

В то же время поставки из других стран сократились за более чем две недели конфликта с 14 млн баррелей в день до 400 тыс. баррелей.

Также, по данным Kpler, за эти недели возросла доля танкеров, связанных с Ираном и проходящих Ормузский пролив.

Кроме того, погрузка нефти на Харке продолжается, несмотря на удары США по этому острову. Спутниковые снимки показывают, что в нефтяном терминале там стоят три судна.

В то же время, напоминает агентство, другие страны пытаются найти способ экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Так, Саудовская Аравия перенаправила поставки в порт Янбу-эль-Бахр на Красном море, ОАЭ использует порт Эль-Фуджайра, а Ирак намерен вести экспорт нефти по трубопроводу, ведущему в Турцию.

На выходных американские военные нанесли массированный удар по военным объектам на иранском острове Харк. При этом отмечалось, что нефтяная инфраструктура не была целью ударов.

