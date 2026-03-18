"Аль-Джазира" сообщила о росте числа проходов судов через Ормузский пролив

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, в последние дни несколько увеличилось, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные мониторинга морского судоходства.

Иран позволяет небольшому количеству коммерческих судов проходить через пролив, но это количество растет. В последние дни оно увеличилось практически вдвое. При этом, речь идет о судах не под флагом Ирана. Так, в понедельник автоматическая система идентификации судов зафиксировала проход девяти судов, не считая иранских, в то время как в несколько предыдущих дней таких проходов было пять.

Аналитики отмечают, что суда, связанные со странами Запада, сами меняют маршруты, чтобы избежать прохода через Ормузский пролив, в то время как судам Китая, Индии и других дружественных Ирану стран доступ в иранские территориальные воды разрешен.

Иран после начала израильско-американской операции фактически перекрыл судоходство в Ормузском проливе.