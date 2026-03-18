Забастовка в аэропорту Берлина вызвала отмену 455 рейсов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Из-за забастовки профсоюза Verdi перестал работать аэропорт Берлин-Бранденбург, отменили примерно 445 рейсов, сообщает ZDF.

Компания-оператор аэропорта Берлин-Бранденбург ранее предупреждала об отмене всех вылетов и посадок 18 марта. По данным этой компании, забастовка затронула примерно 445 рейсов, от этого пострадали не менее 57 тысяч пассажиров. Путешественникам рекомендовали обращаться в авиакомпании за информацией об альтернативных маршрутах и перебронировании билетов.

Забастовка продлится до полуночи (02:00 четверга по Москве.

Профсоюз требует повышения заработной платы и введения дополнительного выходного дня для работников аэропорта.