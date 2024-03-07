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Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку

Машинисты в Германии начали 35-часовую забастовку
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Профсоюз машинистов поездов Германии (GDL) объявил очередную забастовку после неудачных переговоров с представителями основного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn (DB), сообщают в четверг западные СМИ.

Забастовка началась в четверг в 02:00 по местному времени (04:00 по Москве) и продлится 35 часов, до 13:00 пятницы (15:00). Грузовые перевозки приостановили еще в среду вечером. Они должны возобновиться в пятницу в 05:00 местного времени (07:00).

Члены профсоюза выступают с требованиями повысить заработную плату машинистам, при этом сократив рабочее время с 38 до 35 часов в неделю.

"Из-за забастовки GDL в настоящее время действуют серьезные ограничения на движение поездов DB", - говорится в сообщении железнодорожного оператора, опубликованном в соцсети X.

Также в четверг пройдет забастовка сотрудников служб безопасности аэропортов Германии, инициированная профсоюзом Verdi. В связи с ее началом аэропорты во Франкфурте и Гамбурге отменили ряд рейсов.

Представители ассоциации аэропортов Германии ADV заявили, что забастовка "наносит ущерб репутации ФРГ как центра бизнеса и туризма". По оценкам ассоциации, забастовка может нарушить планы более 250 тыс. пассажиров.

Кроме того, в среду вечером по призыву профсоюза Verdi началась забастовка наземного персонала воздушных судов национального авиаперевозчика Германии и крупнейшего авиаконцерна Европы Lufthansa. Ожидается, что она продлится до 07:10 утра субботы (09:10).

В связи с этим Lufthansa объявила, что будут осуществлены лишь 10-20% авиарейсов от предусмотренных расписанием.

Профсоюз Verdi уже провел четыре забастовки, их общая длительность составила 145 часов. Verdi требует повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3 тыс. евро для компенсации инфляции.

Lufthansa Германия
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