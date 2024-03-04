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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Сотрудники Lufthansa и Deutsche Bahn планируют новые забастовки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники германской авиакомпании Deutsche Lufthansa и железнодорожного оператора Deutsche Bahn собираются провести новые забастовки на этой неделе на фоне отсутствия прогресса в переговорах с компаниями о повышении зарплат.

Профсоюз Verdi, в который входят сотрудники наземных служб Lufthansa, призвал своих членов бастовать с раннего утра 7 марта по 7:10 утра 9 марта по местному времени. Профсоюз уже провел четыре забастовки общей длительностью 145 часов. Verdi требует повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3 тыс. евро для компенсации инфляции.

Между тем профсоюз машинистов поездов GDL планирует забастовку на пассажирских перевозках с раннего утра 7 марта по 13:00 местного времени 8 марта, на грузовых перевозках - на сутки раньше. Члены профсоюза выступают с требованиями повысить заработную плату машинистам, при этом сократив рабочее время с 38 до 35 часов в неделю.

Акции Lufthansa дешевеют на 1,8% в понедельник.

Lufthansa Deutsche Bahn
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