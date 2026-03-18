Католикоса-патриарха Грузии Илию II похоронят 22 марта в Тбилиси

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси в эти часы начинается процессия переноса тела католикоса-патриарха Илии II из здания Патриархии Грузинской православной церкви в кафедральный собор Святой Троицы, где будет проходить гражданская панихида прощания.

В процессии примут участие тысячи людей, передает корреспондент "Интерфакса". Среди участников процессии - представители парламента и правительства Грузии. Порядок обеспечивают десятки полицейских.

Ранее в среду в Патриархии состоялось заседание членов Священного синода, на котором было решено, что патриарха похоронят в воскресенье, 22 марта, на территории собора Сиони в Тбилиси. Как сообщили журналистам в Патриархии, патриарх желал, чтобы его похоронили в соборе Сиони.

Католикос-патриарх Илия II скончался во вторник, 17 марта, в тбилисской клинике в возрасте 93 лет. 18 марта в Грузии по решению правительства в связи с кончиной Илии II объявлен национальный траур, на всех административных зданиях приспущены государственные флаги, сообщает администрация грузинского правительства.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });