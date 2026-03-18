Чехия и Словакия инвестируют в реверс потока нефти по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чехия и Словакия договорились инвестировать около 1 млрд чешских крон (около 40 млн евро) в обеспечение обратного потока нефти по трубопроводу "Дружба", сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова на пресс-конференции, передает Bloomberg.

По ее словам, альтернативный маршрут из Чехии в Словакию может гарантировать поставку 2-3 млн тонн нефти в год.

Проект может быть завершен через 2-3 года.

Как сообщалось, ранее Венгрия и Словакия подписали соглашение о строительстве трубопровода, соединяющего нефтеперерабатывающие заводы венгерской MOL в обеих странах. По системе планируется транспортировать бензин и дизельное топливо. Строительство 127-километрового трубопровода мощностью 1,5 млн тонн в год должно быть завершено в первой половине 2027 года. Проект, соединяющий НПЗ MOL Slovnaft в Братиславе и Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сажаломбатте в Венгрии, улучшит логистику поставок топлива между соседними странами и повысит надежность поставок.

Венгрия и Словакия - единственные страны Европейского союза, которые до сих пор импортируют российскую нефть, и они противостоят планам блока прекратить этот импорт в следующем году, одновременно стремясь диверсифицировать источники и маршруты поставок нефти, например, через трубопровод из Хорватии.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через Украину, приостановлены с конца января из-за повреждений, устранение которых, по словам Киева, требует времени. Венгрия и Словакия обвиняют Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам. ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование с целью восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Недавние перебои в поставках нефти в регион продемонстрировали уязвимость энергетической инфраструктуры и необходимость диверсификации маршрутов и источников поставок.