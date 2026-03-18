Чехия и Словакия инвестируют в реверс потока нефти по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Чехия и Словакия договорились инвестировать около 1 млрд чешских крон (около 40 млн евро) в обеспечение обратного потока нефти по трубопроводу "Дружба", сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова на пресс-конференции, передает Bloomberg.

По ее словам, альтернативный маршрут из Чехии в Словакию может гарантировать поставку 2-3 млн тонн нефти в год.

Проект может быть завершен через 2-3 года.

В миреУкраина приняла предложение ЕС по техподдержке и оплате ремонта нефтепровода "Дружба"Читать подробнее

Как сообщалось, ранее Венгрия и Словакия подписали соглашение о строительстве трубопровода, соединяющего нефтеперерабатывающие заводы венгерской MOL в обеих странах. По системе планируется транспортировать бензин и дизельное топливо. Строительство 127-километрового трубопровода мощностью 1,5 млн тонн в год должно быть завершено в первой половине 2027 года. Проект, соединяющий НПЗ MOL Slovnaft в Братиславе и Дунайский нефтеперерабатывающий завод в Сажаломбатте в Венгрии, улучшит логистику поставок топлива между соседними странами и повысит надежность поставок.

Венгрия и Словакия - единственные страны Европейского союза, которые до сих пор импортируют российскую нефть, и они противостоят планам блока прекратить этот импорт в следующем году, одновременно стремясь диверсифицировать источники и маршруты поставок нефти, например, через трубопровод из Хорватии.

Поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через Украину, приостановлены с конца января из-за повреждений, устранение которых, по словам Киева, требует времени. Венгрия и Словакия обвиняют Украину в затягивании возобновления поставок по политическим причинам. ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование с целью восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба".

Недавние перебои в поставках нефти в регион продемонстрировали уязвимость энергетической инфраструктуры и необходимость диверсификации маршрутов и источников поставок.

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о бомбежке мостов

Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

Ирак возобновил экспорт нефти через Турцию после почти трехлетнего перерыва

В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });