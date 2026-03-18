Израиль атаковал газовую инфраструктуру на юге Ирана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в среду нанесли удары по объектам газовой инфраструктуры на юге Ирана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного представителя израильских властей.

По его словам, удару подверглось крупнейшее газовое предприятие Ирана в прибрежной провинции Бушир.

Ранее в среду Bloomberg со ссылкой на иранское государственное телевидение передавало, что США и Израиль атаковали иранское нефтегазовое месторождение "Южный Парс" и связанную с ним инфраструктуру.