Минфин США разрешил еще ряд операций с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США выдало в среду лицензию, разрешающую дополнительные операции с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

"Сегодня министерство (...) выдало лицензию, которая разрешает американским юрлицам проводить много разных типов транзакций с PDVSA и ее дочерними компаниями", - отмечается в сообщении Минфина в соцсети X.

По мнению американской стороны, этот шаг, среди прочего, "будет стимулировать инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы".

В лицензии поясняется, что снимаются ограничения, введенные двумя указами президента США, нацеленными на ограничение финансовых возможностей Каракаса.

Новости по теме

Новости

Трамп остановил действие "закона Джонса" на 60 дней, чтобы снизить цену перевозки нефти

В Иране по обвинению в шпионаже казнили гражданина Швеции

В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

 В Норвегии прокурор потребовал для сына кронпринцессы Метте-Марит почти восемь лет тюрьмы

Выдача многократных шенгенских виз россиянам сократилась на 90%

CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

 CША ослабят санкции против венесуэльского нефтяного сектора

ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о бомбежке мостов

Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

 Суд в Польше удовлетворил запрос об экстрадиции на Украину археолога Бутягина

Ирак возобновил экспорт нефти через Турцию после почти трехлетнего перерыва

В Израиле заявили о гибели министра разведки Ирана в результате авиаудара
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 857 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8715 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
