Минфин США разрешил еще ряд операций с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов США выдало в среду лицензию, разрешающую дополнительные операции с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA.

"Сегодня министерство (...) выдало лицензию, которая разрешает американским юрлицам проводить много разных типов транзакций с PDVSA и ее дочерними компаниями", - отмечается в сообщении Минфина в соцсети X.

По мнению американской стороны, этот шаг, среди прочего, "будет стимулировать инвестиции в энергетический сектор Венесуэлы".

В лицензии поясняется, что снимаются ограничения, введенные двумя указами президента США, нацеленными на ограничение финансовых возможностей Каракаса.