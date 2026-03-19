Пентагон может запросить у Конгресса дополнительные $200 млрд на войну с Ираном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пентагон добивается выделения более чем $200 млрд на войну с Ираном, сообщает в четверг The Washington Post (WP).

"Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс на сумму более $200 млрд для финансирования войны с Ираном", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Газета отмечает, что "это огромная новая заявка, которая почти наверняка столкнется с сопротивлением законодателей, выступающих против конфликта".

По словам одного из собеседников газеты, "некоторые чиновники Белого дома не считают, что запрос Пентагона имеет реальные шансы на одобрение Конгресса".

"Эта сумма значительно превысит расходы на масштабную кампанию воздушных ударов, которую администрация проводила до сих пор, и нацелена прежде всего на срочное наращивание производства критически важного вооружения, израсходованного во время ударов США и Израиля по тысячам целей за последние три недели", - приводит WP слова осведомленных источников.

Газета подчеркивает, что в настоящее время пока неясно, какую именно сумму Белый дом попросит у конгрессменов в итоге. По информации источников WP, знакомых с ситуацией, Пентагон за последние две недели выдвигал несколько разных вариантов дополнительного финансирования.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

ФБР начало расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Эр-Рияд намерен использовать все рычаги воздействия на Тегеран для прекращения иранских атак

В МИД РФ заявили, что позиция Москвы по украинскому регулированию не изменилась

