Пентагон уже запросил еще $200 млрд на продолжение войны с Ираном

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Пентагон запросил выделение дополнительно $200 млд на продолжение военной операции против Ирана, сообщил агентству AP высокопоставленный чиновник американской администрации.

По его словам, ведомство уже направило соответствующий запрос в Белый дом.

Эта сумма добавляется к дополнительному финансированию, которое Пентагон уже получил в 2025 году в рамках масштабного законопроекта президента Дональда Трампа о снижении налогов, объясняет АР. Агентству пока неясно, получит ли запрос поддержку Конгресса.

Глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции 19 марта на вопрос о запрашиваемой сумме не подтвердил ее напрямую, заявив, что она может измениться. "Мы вновь обращаемся к Конгрессу, чтобы обеспечить получение должного финансирования, - сказал он. - Для уничтожения плохих парней нужны деньги".

Ранее о том, что Пентагон добивается выделения около $200 млрд на войну с Ираном, сообщила The Washington Post. По ее данным, министерство попросило Белый дом поддержать соответствующий запрос Конгрессу.

Газета отмечает, что "это огромная новая заявка, которая почти наверняка столкнется с сопротивлением законодателей, выступающих против конфликта".

По словам одного из собеседников газеты, "некоторые чиновники Белого дома не считают, что запрос Пентагона имеет реальные шансы на одобрение Конгресса".

