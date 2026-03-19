Эмир Катара и президент Франции осудили атаку на катарские газовые объекты в Рас-Лаффане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Катарский эмир Тамим ибн Хамад аль-Тани и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре заявили, что удар по газовой инфраструктуре в Рас-Лаффане в Катаре является недопустимым развитием событий. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Эта атака является опасной эскалацией, которая грозит безопасности и стабильности региона и подрывает безопасность глобальных энергетических поставок", - заявило правительство Катара.

Эмир повторил призывы к немедленному прекращению огня и добавил, что международное сообщество должно предпринять усилия с целью сдержать распространение кризиса.

18 марта QatarEnergy сообщила о пожарах в промышленной зоне в Рас-Лаффане после ракетного обстрела. Сообщалось, что нескольким предприятиям по производству сжиженного природного газа причинен серьезный ущерб.

Военные Кувейта сообщали, что сбили несколько БПЛА. Час спустя они заявили, что отражают атаку ракет и беспилотников.

Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате в общей сложности более 15 БПЛА над Восточной провинцией страны и в районе Эр-Рияда. Также сбиты две баллистические ракеты, летевшие в сторону этой провинции. Здесь, недалеко от границы с ОАЭ, располагается гигантское нефтегазовое месторождение Шайба.