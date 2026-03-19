Лукашенко подтвердил готовность выполнять договоренность с США по "политзаключенным"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии готовы следовать имеющимся договоренностям с США по "политзаключенным", хотя настаивают, что в республике нет такой категории, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с американской делегацией в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Куда ж мы денемся от проблемы, которую Крис (зампомощника госсекретаря США Кристофер Смит - ИФ) очень контролирует. Так называемые политзаключенные. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители", - сказал Лукашенко.

"Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему, в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению. И белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет. Как и по другим вопросам нашей повестки дня", - сказал президент Белоруссии.