США задумались о страховании судов для прохода Ормузского пролива с эскортом ВМС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность обязать суда покупать страховку у американского правительства в случае, если их в Ормузском проливе будут сопровождать корабли ВМС США, сообщает в четверг Financial Times (FT).

"Администрация Трампа (...) изучала планы обязать суда покупать страхование у правительства США, если в Ормузском проливе их будут сопровождать ВМС США", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Корпорация финансового развития (Development Finance Corporation, DFC), являющаяся международным инвестиционным подразделением правительства, представила в начале этого месяца план по предоставлению до $20 млрд перестрахования для поддержки судов, проходящих через пролив, в сочетании с их сопровождением кораблями ВМС.

"После этого администрация рассмотрела идею потребовать от судов, желающих получить эскорт ВМС, покупать страхование по программе, управляемой DFC совместно с частной страховой компанией Chubb, вместо приобретения коммерческой страховки на частном рынке", - отмечает FT.

Вместе с тем, подчеркивает издание, "пока неясно, будет ли администрация Трампа продвигаться дальше с обязательной частью этой программы". В случае реализации данная программа могла бы приносить США десятки миллионов долларов прибыли при условии, что суда не будут атакованы Ираном, пишет газета со ссылкой на представителей отрасли.

США Иран Ормузский пролив
Новости по теме

Режим беспилотной опасности объявлен в Абхазии

Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз

Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

 Объем госдолга США впервые превысил $39 трлн

Цена Brent поднималась выше $112 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 марта

Трамп заявил, что Израиль атаковал месторождение "Южный Парс" без ведома США

Главы МИД 12 арабских и исламских стран призвали Иран прекратить атаки

ФБР начало расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

 ФБР начало расследование в отношении экс-главы контртеррористического центра США

Сенат США снова отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 879 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8724 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 146 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 465 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
