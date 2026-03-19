США задумались о страховании судов для прохода Ормузского пролива с эскортом ВМС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность обязать суда покупать страховку у американского правительства в случае, если их в Ормузском проливе будут сопровождать корабли ВМС США, сообщает в четверг Financial Times (FT).

"Администрация Трампа (...) изучала планы обязать суда покупать страхование у правительства США, если в Ормузском проливе их будут сопровождать ВМС США", - пишет газета со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Корпорация финансового развития (Development Finance Corporation, DFC), являющаяся международным инвестиционным подразделением правительства, представила в начале этого месяца план по предоставлению до $20 млрд перестрахования для поддержки судов, проходящих через пролив, в сочетании с их сопровождением кораблями ВМС.

"После этого администрация рассмотрела идею потребовать от судов, желающих получить эскорт ВМС, покупать страхование по программе, управляемой DFC совместно с частной страховой компанией Chubb, вместо приобретения коммерческой страховки на частном рынке", - отмечает FT.

Вместе с тем, подчеркивает издание, "пока неясно, будет ли администрация Трампа продвигаться дальше с обязательной частью этой программы". В случае реализации данная программа могла бы приносить США десятки миллионов долларов прибыли при условии, что суда не будут атакованы Ираном, пишет газета со ссылкой на представителей отрасли.