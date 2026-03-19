CNN узнал, что Трамп на самом деле знал о планах Израиля атаковать месторождение "Южный Парс"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, заявлявший об отсутствии информации о планах Израиля атаковать газовое месторождение "Южный Парс" в Иране, в действительности был осведомлен о них, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источник.

"Израильский источник, знакомый с темой данной атаки, накануне сказал CNN, что Израиль осуществил ее при координации с США. Это противоречит утверждениям президента", - информирует телеканал.

Накануне Трамп заверял, что в Вашингтоне не знали о намерении Израиля атаковать газовое месторождение. "Израиль (...) жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение "Южный Парс" в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет", - написал Трамп в Truth Social.

После израильского налета Иран в среду обстрелял ракетами промышленную зону в Рас-Лаффане в Катаре, где расположены заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ). В Дохе признали, что предприятиям нанесен существенный ущерб.

Хроника 28 февраля – 19 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
 Ferrari приостановила поставки на Ближний Восток

 Хорватия пообещала Венгрии и Словакии тот объем нефти, который они получали по "Дружбе"

 Глава МИД Омана полагает, что США утратили контроль за своей внешней политикой

 Спотовые цены на газ в Европе взлетели на 1/3 после ударов по производству СПГ Катара

 Цена Brent поднялась выше $115 за баррель и отскочила вниз
